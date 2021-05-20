В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с «ГАЗелью» под Новосибирском

В результате столкновения с "ГАЗелью" погиб водитель "Тойоты". Фото: ГИБДД по НСО.

В региональной ГИБДД прокомментировали аварию, которая случилась в четверг, 20 мая, на Краснояровском шоссе. Там универсал столкнулся с «ГАЗелью»: очевидцы сообщали о погибшем.

— ДТП произошло в 08.50. 31-летний водитель «ГАЗа 33023» ехал по трассе Северный обход в направлении поселка Красный Яр. На 43 километре автодороги при неустановленных обстоятельствах, произошло столкновение со встречным автомобилем «Тойота Спринтер», которым управлял 43-летний водитель, — уточнили в ведомстве.

Как сообщили в ГИБДД, в результате столкновения погиб водитель «Тойоты»: он скончался на месте аварии от полученных травм. Водитель «ГАЗели» серьезно не пострадал, его осмотрели сотрудники «скорой помощи».

На месте аварии работают полицейские и следователи. Фото: ГИБДД по НСО.

Сейчас на месте жуткого происшествия работают сотрудники ГИБДД и следователи. Им предстоит установить все обстоятельства и причины случившегося.

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