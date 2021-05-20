В Новосибирске от коронавируса умер 93-летний мужчина

От коронавируса за сутки умерли три человека. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 20 мая, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 3 человека. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Это мужчина в возрасте 93 лет и женщины 72 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 832 человека, — уточнили в оперштабе.

В реанимации в тяжелом состоянии находятся 61 пациентов, восемь из них подключены к аппарату ИВЛ.

За последние сутки инфекцию выявили еще у 70 человек, 69 пациентов выписали.

За время пандемии коронавирусом заболели 42 532 человека, в том числе 2 630 детей, выздоровели 38 640 человек.

Как сообщил губернатор Новосибирской области, режим повышенной готовности решили не продлевать после 31 мая. Глава региона подчеркнул, что сейчас предпосылок для ужесточения ограничительных мер по коронавирусу в Новосибирской области нет.

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