В Новосибирске ищут 71-летнего мужчину, ушедшего из дома в дутышах

О местонахождении сибиряка ничего неизвестно больше двух недель. Фото: поисковый отряд «Маяк»
В Новосибирске ищут 71-летнего Виктора Алексеевича Устюжанина. Мужчина пропал больше двух недель назад. С 26 апреля о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом рассказали в поисковом отряде «Маяк».
— Сибиряк нуждается в медицинской помощи, поэтому важно как можно скорее его найти, — отметили волонтеры.
Приметы пенсионера: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая, имеются залысины, глаза голубые.
Он был одет в бежевую куртку, черные брюки, черные ботинки-дутыши.
Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.
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