В Новосибирской области в 2021 году построят 15 школ и детских садов

Школу в Болотном сдадут к началу нового учебного года. Фото: правительство НСО

В Новосибирской области в 2021 году построят 15 объектов образования. Новые школы и детские сады появятся в Новосибирске, Бердске, а также Искитимском, Тогучинском, Мошковском, Чановском, Новосибирском, Чулымском и Болотнинском районах области. В этом году на эти цели направят 4,5 миллиарда рублей. Процесс строительства находится на контроле правительства Новосибирской области.

— Один из знаковых объектов — это школа в Болотном. Ее запуск позволит детям учиться в одну смену. Она будет состоять из трех блоков. На объекте полностью завершены работы по обустройству фундаментов, подвалов, плит перекрытия, кирпичная кладка, кровля, обустроены тепловые сети, наружные сети водоснабжения, осуществлен монтаж оконных блоков, установка отопительной системы, ведутся отделочные работы, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Школу планируют сдать к сентябрю 2021 года.

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