Под Новосибирском легковой автомобиль столкнулся с «Газелью»: очевидцы сообщают о погибшем. Фото: стоп-кадр.

В четверг, 20 мая, на Краснояровском шоссе произошло жуткое ДТП. Там столкнулись легковушка и «ГАЗель». Очевидцы выложили в соцсети кадры с места аварии.

— Около пересечения с Северным объездом произошло лобовое столкновение «ГАЗели» и белого универсала. Информации о пострадавших нет, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что после столкновения легковушка превратилась в груду металлолома. «ГАЗель» также получила серьезные повреждения передней части.

По словам очевидцев, авария стала фатальной для водителя универсала.

— Мы мимо проезжали. Мужчина лежал на земле с накрытым лицом, рядом женщина стояла и плакала. Парень ходил с разорванной штаниной, за голову держался, и девушка в машине ДПС сидела. Ну я так поняла, что столкновение лоб в лоб произошло, а та женщина, которая плакала, она уже приехала после, так как на видео всего две машины, а мы проезжали еще стоял джип, но целый. Видимо эта женщина приехала на нем, — рассказала КП-Новосибирск очевидец аварии.

На момент публикации в региональной ГИБДД инцидент не прокомментировали. В настоящий момент на месте ЧП работают экстренные службы. Информация о ЧП уточняется.

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