Под Новосибирском автомобиль вылетел в кювет: погибла 78-летняя женщина

Под Новосибирском в ДТП погибла пенсионерка. Фото: ГИБДД по НСО

В Тогучинском районе Новосибирской области в ДТП погибла 78-летняя женщина. Машина, в которой она ехала на пассажирском сидении, оказалась в кювете. Подробности рассказали в областном ГИБДД.

— Это произошло 19 мая. Машина ехала в сторону села Карпысак. За рулем «Рено Логан» находился 48-летний мужчина. Сибиряк не справился с управлением и съехал в кювет. Водитель травмирован, а женщина погибла на месте. Оба они не были пристегнуты ремнями безопасности, — рассказали в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД и следователи устанавливают все причины и обстоятельства происшествия. Проводится доследственная проверка.

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