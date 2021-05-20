Под Новосибирском будут судить мужа многодетной матери, которая облилась бензином и сгорела заживо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском будут судить мужчину, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью своей жены. Семейная драма разыгралась в конце августа 2020 года в селе Евсино. Информация об этом появилось на сайте Искитимского районного суда накануне, 19 мая.

— Как установило следствие, мужчина, находясь в состоянии опьянения, поругался со своей супругой во время застолья. Женщина на эмоциях вылила себе на голову и туловище легковоспламеняющуюся жидкость. Затем, успокоившись, она взяла в рот сигарету и попросила мужчину прикурить. В свою очередь тот знал, что супруга, облитая бензином, может загореться, однако поднес к ее лицу зажигалку с открытым пламенем. Из-за этого женщина вспыхнула: у нее загорелись голова, тело и одежда, — уточнили в суде.

Ранее КП-Новосибирск писала, после случившегося сибирячку доставили в больницу. Врачи не смогли спасти ей жизнь: у женщины было 90% ожогов. Известно, что у погибшей остались трое детей.

В отношении мужчины возбудили и расследовали уголовное дело. Его признали виновным по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с особой жестокостью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Согласно санкциям статьи, мужчине грозит срок до 15 лет. Суд рассмотрит дело сибиряка 27 мая 2021 года.

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