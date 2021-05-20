Сибирячку обокрали в раздевалке фитнес-центра на 32 тысячи рублей

Полицейские ищут человека, обокравшего сибирячку в фитнес-центре. Фото: Артем КИЛЬКИН

В фитнес-центре, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска, обокрали 32-летнюю женщину. Неприятный инцидент произошел утром 18 мая. Из кабинки украли телефон, кольцо и 2 тысячи рублей. Общий ущерб — 32 тысячи рублей.

— Когда я вернулась с тренировки, кабинка была закрыта. Ключа не было. Скорей всего я оставила ключ в замке и ушла заниматься. Кабинку открывал сотрудник фитнес-центра подручными средствами, — рассказала КП-Новосибирск пострадавшая сибирячка.

Администрация спортзала сразу обратилась в полицию. Известно, что в фитнес-центре установлено камеры видеонаблюдения. Сибирячка надеется, что они помогут определить, кто взял ее вещи.

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