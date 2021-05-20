«Ушел по делам и не вернулся»: в Новосибирске ищут 78-летнего пенсионера без левого глаза

В Новосибирске ищут 78-летнего пенсионера без левого глаза. Фото: ПСО "ЛизаАлерт Новосибирск".

В Октябрьском районе Новосибирска исчез 78-летний Тихонов Валерий Степанович. Он ушел из дома накануне, 19 мая, и пропал. Поиски пенсионера организовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Заявка поступила вчера около 8 вечера. Супруга пенсионера сообщила, что мужчина вышел из дома по делам в одно общественное место, расположенное рядом с местом проживания. Это было около полудня. Домой он не вернулся. На тот момент, когда нам позвонили, обращения в полицию еще не было. Экипажи отряда выехали на место, опросили родственников. Выяснилось, что родные самостоятельно обзванивали больницы и «скорую помощь». Им сообщили, что в одном из соседних домов мужчине стало плохо: он упал, ударился головой и его госпитализировали, им назвали даже адрес больницы. Данную информацию волонтерам также подтвердили в «скорой помощи». Однако, когда мы приехали в больницу, мужчины там не оказалось. Вот это загадка, которую нам предстоит сегодня решить: куда делся человек, которого, по данным «скорой, привезли в медучреждение, а в больнице говорят, что у них его нет. Ночью наши экипажи объехали несколько медучреждений — мужчину не нашли ни в одном из них, обзвон также ничего не дал. На месте сделали оклейку ориентировками. Сегодня важно получить свидетельства и понять, что произошло с человеком, установить, действительно ли его увезли по «скорой», а если увезли, то куда, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Волонтеры также рассказали о приметах пропавшего пенсионера. Он невысокого роста — 165 сантиметров, нормального телосложения. У него серые глаза и короткие седые волосы. Особая примета мужчины — у него нет левого глаза.

На момент исчезновения был одет в черную тканевую куртку, черные спортивные брюки, темно-рыжие туфли и панаму цвета хаки. С собой у него была трость.

Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении новосибирца, сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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