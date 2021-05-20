Новосибирец украл мобильник у продавца павильона в метро: это попало на видео

Полицейские подозревают молодого человек в том, что он отобрал сотовый у продавца. Фото: предоставлено ГУ МВД по НСО

Полицейские разыскивают молодого человека, который украл у продавца торгового павильона, расположенного на станции метро «Золотая Нива», сотовый телефон. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

— Это произошло вечером 7 мая. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирца, убегающего с трофеем, сняла камера видеонаблюдения. Благодаря видео и свидетельствам продавца полицейским удалось составить фоторобот молодого человека.

Если вы узнали человека с фоторобота, просьба позвонить в полицию по телефонам: (383) 232-14-14, 232-15-07. Конфиденциальность гарантирована.

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