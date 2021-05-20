Пробки в Новосибирске на утро 20 мая 2021 года достигли 6 баллов.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Пробки в Новосибирске на утро 20 мая 2021 года: затор на улице Широкой. Также сложно проехать по площади Труда и площади Райсовета. Об этом сообщает «2ГИС».
В пробках стоят водители на улицах Станиславского, Котовского и Планировочная. Затруднено движение по улицам Троллейная и Титова. Сложно проехать по улице Новогодней и Ватутина. Кроме того, пробки сковали Студенческую, Блюхера и Немировича-Данченко. Традиционно затор наблюдается на Октябрьском мосту.
На правом берегу города ситуация с пробками лучше. Здесь заторы образовались на Большевистской, Кирова и Добролюбова. Также сложно проехать по Пролетарской улице.
По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро четверга, 20 мая, достиг 6 баллов.
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