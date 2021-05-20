Погода в Новосибирске на 20 мая 2021 года: ночью температура будет ниже 0

В пригороде на термометры покажут до -2 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 20 мая 2021 года не смотря на солнце будет прохладной. На ночь синоптики обещают похолодание до -2 градусов.

— Днем столбики термометров поднимутся до +9...+11 градусов. Ночью температура опустится до +4...+6 градусов. В пригороде будет холоднее. Столбики термометров покажут до -2 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 5 до 10 метро в секунду. Местами порывы усилятся до 15 метров в секунду, — обещают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит +4...+9 градусов, а к вечеру похолодает до 0...+3 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748-754 миллиметра рутного столба.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.