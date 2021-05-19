Из ветлаборатории в Новосибирской области украли микроскоп и паяльник

В ветеринарную лабораторию в Черепановском районе Новосибирской области нагрянул необычный воришка. Фото: Влад КОМЯКОВ

В ветеринарную лабораторию в Черепановском районе Новосибирской области нагрянул необычный воришка. Преступник похитил оттуда научные приборы и строительные инструменты. Инцидент произошел в ночь на 19 мая.

— О краже сообщила в полицию заведующая лаборатории. Она рассказала, что неизвестный вор влез в помещение через окно и вынес оттуда компьютер, принтер, микроскоп, шуруповерт и паяльник, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 28-летний мужчина украл из магазина игрушек детский конструктор за 10 тысяч рублей. Все произошло на глазах продавца. Мужчина попытался скрыться, но его успели задержать охранники.

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