В Новосибирской области 22 мая потеплеет до +19 градусов

О прогнозам синоптиков, скоро в регион придет долгожданное потепление. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние несколько дней погода в Новосибирской области стоит прохладная и дождливая. Однако, по прогнозам синоптиков, скоро в регион придет долгожданное потепление.

— В пятницу 21 мая температура воздуха в Новосибирске поднимется до 11-16 градусов тепла, а в субботу 22 мая в регионе ожидается потепление до +17…+19 градусов. Оба дня будут пасмурными, однако осадков не ожидается. Ветер будет со средней скоростью 5-10 метров в секунду, — пояснили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Согласно данным сервиса Яндекс.Погода, в Новосибирской области в пятницу и субботу температура воздуха поднимется до +12…+16 градусов. И 21 и 22 мая ожидается облачность, в субботу возможен также небольшой дождь. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 753-755 миллиметров ртутного столба.

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