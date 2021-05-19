Новосибирская область стала лидером по федеральной поддержке развития сел

Регион является одним из лидеров в России по числу проектов развития, получивших федеральное софинансирование. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Новосибирская область продолжает участие в программе «Комплексное развитие сельских территорий», стартовавшей в 2020 году. Регион является одним из лидеров в России по числу проектов развития, получивших федеральное софинансирование. О первых итогах и дальнейших планах реализации программы рассказал замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Владимир Пахомов.

— По самому капиталоемкому направлению программы — «Современный облик сельских территорий» объемы федерального финансирования напрямую зависят от активности региона, от числа и качества представленных на конкурс проектов, — рассказал заместитель министра. — В 2020 году, на старте программы, Новосибирская область защитила на конкурсном отборе 6 проектов развития населенных пунктов в 5 районах области. По числу поддержанных Минсельхозом России проектов мы тогда вошли в тройку лидеров в стране. На 2021 год федеральное софинансирование в результате конкурса получили уже 9 наших проектов — и это самый лучший результат в России. В результате объем финансирования программы составил в нашем регионе за два года 2,2 миллиарда рублей — это гораздо больше, чем планировалось при разработке программы.

Таким образом, как пояснил замминистра, только по направлению «Современный облик сельских территорий» в 2021 году в регионе будет построено и отремонтировано более 30 социальных и инфраструктурных объектов в шести районах области.

Работы по строительству различных инженерных объектов проведут в селе Венгерово, городе Каргате, Мошковском районе, рабочем поселке Маслянино, селах Пеньково, Пайвино, Борково, деревнях Прямское и Петропавловка, городе Тогучине, селах Завьялово, Репьево и на станции Курундус в Тогучинском районе.

В 2021 году программой предусмотрены также и другие мероприятия. Социальные выплаты на улучшение жилищных условий, которые получат семьи работников АПК и социальной сферы, позволят им построить почти 4500 квадратных метров жилья. Завершится подготовка площадки под компактную жилищную застройку в Маслянинском районе, которая позволит 350 сельским семьям начать строить свои дома. В пяти районах области будет реализовано 23 общественных проекта по благоустройству территорий.

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