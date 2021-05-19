В Новосибирской области усилят вакцинацию от коронавируса среди людей старше 60 лет

В Новосибирскую область уже завезли 344 223 дозы вакцины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов в Правительстве региона провел рабочее совещание по вопросам вакцинации от коронавируса. На совещании были рассмотрены вопросы о ходе прививочной кампании и мерах усиления противоэпидемиологических и профилактических мер заболеваемости ковидом в регионе.

В Новосибирскую область уже завезли 344 223 дозы вакцины от коронавируса. Количество доз, поступающих в регион, с каждым месяцем увеличивается. Так апреле 2021 года в область поступило 89 250 доз вакцины, а уже с 1 по 11 мая — 113 011 доз.

Первый замгубернатора отметил, что особое внимание должно быть уделено выездным формам работы по вакцинации. Особое внимание Юрий Петухов обратил на необходимость вакцинации от ковида сибиряков старше 60 лет. Главам муниципальных образований и главным врачам даны соответствующие поручения по усилению данной работы, в частности, по линии ветеранских организаций, с советами ветеранов территорий.

С докладом выступил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. Он сообщил, что на данный момент в регионе организовано 87 мобильных прививочных бригад, в настоящее время ведется работа по формированию мобильных бригад для проведения вакцинации маломобильных граждан в учреждениях социального обслуживания.

Главам администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области было поручено обеспечить возможность доставки до пунктов вакцинации тех людей, которые хотят поставить прививку, но живут в отдаленных районах.

В настоящее время на территории региона развернуто 94 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, районах и городских округах области.

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