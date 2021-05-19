В Новосибирске восьмимесячная девочка попала в больницу с переломом черепа

В Новосибирске 8-месячная девочка попала в больницу с травмой головы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске 8-месячная девочка попала в больницу с травмой головы. Ребенка доставили в медучреждение вечером 18 мая.
— Со слов мамы девочки, она просто не удержала равновесие и упала, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Малышка получила ушиб головного мозга, перелом теменной кости и черепно-мозговую травму.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. У ребенка также были серьезные травмы головы. Инцидент случился в октябре 2020 года.
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