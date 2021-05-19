В Новосибирске восьмимесячная девочка попала в больницу с переломом черепа

В Новосибирске 8-месячная девочка попала в больницу с травмой головы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске 8-месячная девочка попала в больницу с травмой головы. Ребенка доставили в медучреждение вечером 18 мая.

— Со слов мамы девочки, она просто не удержала равновесие и упала, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. — Малышка получила ушиб головного мозга, перелом теменной кости и черепно-мозговую травму.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати и попал в больницу. У ребенка также были серьезные травмы головы. Инцидент случился в октябре 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске двухлетний мальчик упал с двухъярусной кровати: у него тяжелая травма головы

Ребенок попал в больницу (подробнее).