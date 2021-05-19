В Новосибирскую колонию пытались перебросить мобильники с помощью самодельной «пневмопушки»

В Новосибирскую колонию пытались переправить мобильники, симкарты и зарядки с помощью самодельной «пневмопушки». Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

В Новосибирскую колонию мужчина пытался переправить мобильники, симкарты и зарядки с помощью самодельной «пневмопушки». Изобретательного курьера задержала охрана исправительного учреждения.

— Сотрудниками оперативного отдела исправительной колонии вместе с сотрудниками полиции, на прилегающей к учреждению территории был задержан мужчина, собиравшийся перебросить запрещенные предметы на территорию ИК-14 с использованием самодельного пневматического ружья, — пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области. — Из машины злоумышленника были изъяты семь мобильных телефонов, сим-карты и зарядные устройства, а также сама «пневмопушка».

Вот так выглядело самодельное устройство изобретательного курьера. Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». За это ему может грозить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

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