50 тысяч пакетов семян - в подарок от «Комсомолки»

Хороший урожай - вместе с любимой газетой! Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирск пришла не календарная, а самая настоящая весна, дачный сезон в самом разгаре. И полезный подарок, который приготовила для сибиряков «Комсомольская правда», точно пригодится дачникам.

Новосибирцам, которые купят ежедневные номера «Комсомольская правды» 21, 25, 26 и 28 мая, вместе с любимой газетой получат пакетик семян. Для вас, уважаемые читатели, мы приготовили 50 тысяч пакетов семян цветов и овощей, так что спешите за «зелеными» номерами «Комсомолки»!

Напомним, ежедневный выпуск газеты можно приобести в киосках печати, в почтовых отделениях «Почты России». Уточнить вопросы о распространении газеты можно по тел. (383) 289-91-10.

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