Около деревни под Новосибирском заметили медведицу с медвежатами

В Новосибирской области недалеко от деревни заметили медведицу с медвежатами. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В Новосибирской области недалеко от деревни заметили медведицу с медвежатами. Администрация Верх-Ичинского сельсовета просит местных жителей быть осторожными при походе в леса.

— Медведица была замечена в радиусе 1 км от деревни Ярково. Настоятельно просим население воздержаться от посещения лесных массивов, не оставлять пищевые отходы в открытом доступе, не допускать самовыгула домашних животных и свободного выпаса КРС. Нахождение в лесу крайне опасно из-за агрессивного поведения медведицы, — пояснили в администрации Куйбышевского района.

Сибиряков просят быть бдительными и осторожными. Если же вы все-таки встретили в лесу косолапых обитателей, срочно уходите оттуда и сообщите об этом по единому номеру 112.

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