Около деревни под Новосибирском заметили медведицу с медвежатами

В Новосибирской области недалеко от деревни заметили медведицу с медвежатами.
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
В Новосибирской области недалеко от деревни заметили медведицу с медвежатами. Администрация Верх-Ичинского сельсовета просит местных жителей быть осторожными при походе в леса.
— Медведица была замечена в радиусе 1 км от деревни Ярково. Настоятельно просим население воздержаться от посещения лесных массивов, не оставлять пищевые отходы в открытом доступе, не допускать самовыгула домашних животных и свободного выпаса КРС. Нахождение в лесу крайне опасно из-за агрессивного поведения медведицы, — пояснили в администрации Куйбышевского района.
Сибиряков просят быть бдительными и осторожными. Если же вы все-таки встретили в лесу косолапых обитателей, срочно уходите оттуда и сообщите об этом по единому номеру 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер