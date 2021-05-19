Школьница из Новосибирска заняла призовое место на всероссийских соревнованиях по бадминтону. Фото: badminton_nsk

Школьница из Новосибирска, 9-летняя Ева Грейлих, стала участницей всероссийских юношеских соревнованиях по бадминтону. Турнир, посвященный Дню Победы в ВОВ, прошел в Калининграде с 9 по 13 мая. Юная сибирячка показала прекрасный результат, заняв призовое, 3-е место.

— Ева — победительница в Новосибирске в категории с 11 до 12 лет, поэтому посещает такие масштабные мероприятия. В этот раз на соревнованиях собрался сильный состав младших спортсменов с 11 до 13 лет. Дочка заняла третье место в парной категории. Она играла пару со спортсменкой из Перми Варварой Якутовой, — рассказала КП- Новосибирск мама Евы, Евгения Грейлих.

Ева заняла третье место. Фото: предоставлено Евгенией Грейлих.

Сибирячка отметила, ее дочь — очень сильный человек, с внутренним стержнем победителя. В ней есть качества, помогающие занимать призовые места. Сейчас девочка мечтает участвовать в соревнованиях международного уровня и олимпиаде.

— Получается, что раз в два-полтора месяца у Евы соревнования. Пока она маленькая, я ее сопровождаю. Сейчас у дочери есть несколько целей — выиграть первенство области, затем первенство России до 12 лет. Если на первенстве России удастся занять призовое место, станет проще. В таком случае финансировать поездки на соревнования начнет спортшкола, пока за это отвечаем мы, родители, -добавила мама девочки.

В планах юной сибирячки - участие в соревнованиях мирового уровня. Фото: предоставлено Евгенией Грейлих.

Женщина также поблагодарила за вклад в спортивное развитие девочки ее тренера, Юлию Бессмертную. По словам Евгении Грейлих, ей удается находить подход к каждому ребенку, помогая ему добиваться целей и побед.

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