Пробки на вечер в Новосибирске 19 мая 2021 года: затор возник на улице Фабричная

Рассказываем про пробки на вечер в Новосибирске 19 мая 2021 года.

Пробки на вечер в Новосибирске 19 мая 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог сейчас составляет 6 баллов.

На правом берегу пробки сковали такие улицы как Фабричная, Большевистская, Восход, Декабристов, Хитровская, Кирова, Ипподромская, Никитина, Красный проспект, Военная, Фрунзе, Гоголя, Дуси Ковальчук, Залесского, Богдана Хмельницкого и Тайгинская.

Загруженность городских дорог сейчас составляет 6 баллов. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу трудно проехать по таким улицам как Станционная, проезд Энергетиков, Широкая, Котовского, Блюхера, Ватутина, Вертковская, Сибиряков-Гвардейцев, Немировича-Данченко, Порт-Артурская и Петухова.

Заторы также образовались на Димитровском мосту при движении в сторону левого берега и на Октябрьском мосту в сторону правого берега. На Бугринском мосту движение свободное.

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