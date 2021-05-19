В новосибирском рекламном агентстве оправдались за ошибочный плакат к 9 Мая: «Его нам прислали чиновники»

В рекламное агентство прислали готовый макет плаката. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

В Новосибирске демонтировали еще один плакат с ошибкой, размещенный к 9 мая. Он висел на остановке «Футбольная» в Ленинском районе города и был посвящен героям Великой Отечественной войны. Вот только среди фронтовиков был портрет Романа Сидорова — героя боевых действий в Дагестане в 90-х годах.

Мы обратились в рекламное агентство, которое разместило плакат на остановке. В фирме рассказали, макет баннера им прислали уже готовый из отдела молодежи администрации Ленинского района. Они его распечатали и разместили на остановке.

— В суете перед 9 мая дизайнер не посмотрела на даты, к сожалению. Наша вина тоже в этом есть. Надо было проверить, но в преддверии праздника была такая суета…- оправдались в рекламном агентстве.

Мы обратились в Комитет рекламы и информации мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, кто в ответе за ошибку и будет ли проведена проверка плакатов, размещенных ко Дню Победы. Вдруг где-то еще затесались ошибки.

— Обращайтесь к тем, кто эти макеты готовил, мы предоставляем только места, — ответил КП-Новосибирск руководитель комитета Олег Хорошунов. — Макеты делает Департамент культуры и спорта.

С начальником департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешковой на момент публикации материала связаться не удалось.

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