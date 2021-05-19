Пенсионерка, найденная на помойке, заявила, что ее выкинула туда родная дочь

Сибиряки сняли на видео пенсионерку, лежащую среди гор мусора

В Куйбышеве Новосибирской области прохожие заметили на свалке пожилую женщину: она лежала среди гор мусора. При этом пенсионерка уверяла, что на помойку ее выгнала родная дочь. Кадры с места инцидента, произошедшего накануне, 18 мая, опубликовало издание «Сибкрай».

На видео пенсионерку сняла сибирячка Вероника Голбан. Таким образом она хотела найти родных женщины. Однако та утверждала, что родственникам она совершенно не нужна. По словам пенсионерки, ее собственный дом сгорел, после чего ее к себе забрала дочка. Только вот, по словам пожилой женщины, дочь неоднократно выгоняла ее на улицу.

— Дочь говорила женщине: «Ну когда ты уже подохнешь?» На что женщина отвечала дочери: «Я бы рада подохнуть, да смерти нет». Документов у женщины нет. На вид обычный пожилой человек, который попал в трудную ситуацию. Может кто-нибудь знает ее ближних родственников или знакомых? Мы принесли женщине воды, и немного денег на еду, — рассказала изданию Вероника Голбан.

Видео с пенсионеркой появилось в группе «Новости дня Каинск Барабинск». Мнения комментаторов разделились. Одни предположили, что у женщины психическое расстройство, и она сама уходит из дома. Остальные обвинили дочь в ужасном отношении к матери.

При этом одна из местных жительниц уточнила изданию, что женщина часто употребляла алкоголь, но в целом адекватная. По ее же словам, бабушку, лежащую на помойке, искали не родственники, а почему-то соседи.

Нашлась еще одна горожанка, знакомая с ситуацией. Она заверила, что дочь пенсионерки и ее сожитель регулярно пьют, поэтому и могут быть такие проблемы.

В настоящий момент пенсионерка вернулась в семью. Ее зять сообщил, что у тещи проблемы с головой и ее записали к врачу.

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