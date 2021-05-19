Новосибирцы выбирают самых фотогеничных собак мая

Идет второй этап фотоконкурса «ПОЛАЙКАЙ»: участвуем и голосуем за лучших!

Продолжается фотоконкурс для владельцев собак «ПОЛАЙКАЙ» от КП-Новосибирск. Каждый месяц, с апреля по ноябрь, мы выбираем трех победителей: самых милых и красивых собак. Одного победителя определяют наши подписчики, поддерживая их лайками в соцсетях, второго - партнер конкурса, третьего - редакция КП-Новосибирск. Апрельские победители уже забрали свои подарки и готовятся принять участие в финале конкурса, который пройдет в декабре.

Возможно, именно ваш питомец станет победителем майского этапа.

Спешите и вы со своим питомцем поучаствовать в майском этапе конкурса! Что для этого нужно сделать?

- Вступить в группу Комсомольская правда - Новосибирск - KP.RU в социальной сети Одноклассники: ok.ru/kpnsk

- Загрузить фото своего четвероногого любимца в комментарии к посту https://ok.ru/kpnsk/topic/153267681243992

- Сделать репост на своей странице

Победителей объявим 24 мая 2021 года в 15.00 по новосибирскому времени. Их ждут отличные призы: по 2 килограмма сухого корма Delicana™ от компании PROРАЦИОН новосибирского производителя товаров и кормов для любимых питомцев.

Главный приз фотоконкурса «ПОЛАЙКАЙ» в мае - 2 килограмма сухого корма Delicana.

Сухие корма Delicana премиум-класса соответствуют самым высоким европейским стандартам. В них содержатся питательные вещества и витамины, необходимые для здоровья животных: кальций и фосфор для крепких зубов, глюкозамин и хондроитин для здоровья суставов, а также пробиотики и пребиотики для прекрасного состояния кожи и шерсти. Посмотреть отзывы о кормах можно в сохраненных stories на странице instagram.com/delicana_official.

Фотоконкурс «ПОЛАЙКАЙ» проводится при поддержке ГБУ НСО «Управление ветеринарии Новосибирского района НСО»

Цель конкурса «ПОЛАЙКАЙ»: поддержка гуманного и ответственного отношения к животным.

Полные правила проведения конкурса опубликованы на нашем сайте.

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