Под Новосибирском будут судить мужчину, избившего гаишника: ему грозит срок до 10 лет

Под Новосибирском будут судить мужчину, избившего гаишника: ему грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Искитимском районе до суда дошло дело мужчины, напавшего на сотрудника ГИБДД. Информация об этом появилась на сайте Искитимского районного суда.

— Следствие установило, что инспекторы ДПС остановили мужчину, чтобы проверить его документы. Однако сибиряк отказался выполнять законные требования полицейских и попытался скрыться. Кроме того, он напал на одного из гаишников: схватил его своей рукой за левое предплечье и с силой дернул на себя. Своими действиями он причинил полицейскому боль и травму, которую медики оценили как тяжкий вред здоровью, — уточнили в пресс-службе госоргана.

После случившегося в отношении агрессивного мужчины возбудили уголовное дело. Его обвинили по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Согласно санкциям статьи, сибиряку грозит до 10 лет лишения свободы. Известно, что судебное заседание состоится в четверг, 20 мая.

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