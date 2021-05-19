«Какие очаровашки»: новосибирские ветеринары прооперировали маленьких скунсов, чтобы они приятно пахли

Малышей прооперировали, чтобы они приятно пахли. Фото: клиника БЭСТ

В новосибирской клинике для животных прооперировали трех маленьких скунсов. Им удалили параанальные железы. Чтобы малышам не пришлось долго восстанавливаться после хирургического вмешательства, операцию сделали через сосочек без разрезов кожи и швов.

— После операции нет необходимости в обработках и реабилитации. Животные могут сразу вернуться к привычному образу жизни, — рассказали в клинике «БЭСТ».

Уже через час после операции малыши поехали домой.

— Какие очаровашки, — отметили новосибирцы, подписанные на группу клиники в соцсети.

Отметим, что в качестве пахнущего компонента скунс использует этантиол — самое сильнопахнущее природное соединение. Неприятный запах они начинают источать, когда рассержены или чем-то встревожены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.