В Новосибирске от коронавируса умерла 80-летняя женщина

В Новосибирске 4 человека умерли от коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 19 мая, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли 4 человека. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Это люди в возрасте 62, 71 и 73 лет и женщина в возрасте 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 829 человек, — уточнили в оперштабе.

В реанимации в тяжелом состоянии находятся 55 пациентов, четверо из них подключены к аппарату ИВЛ.

За последние сутки инфекцию выявили еще у 73 человек, 71 пациента выписали.

За время пандемии коронавирусом заболели 42 462 человека, в том числе 2 622 ребенка, выздоровел 38 581 человек.

Как сообщил губернатор Новосибирской области, режим повышенной готовности решили не продлевать после 31 мая. Глава региона подчеркнул, что сейчас предпосылок для ужесточения ограничительных мер по коронавирусу в Новосибирской области нет.

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