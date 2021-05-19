ВТБ: Новосибирские музеи с начала года нарастили выручку в 4 раза

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Всего с начала года жители и гости Новосибирска потратили на посещение экспозиций и выставок более полумиллиона рублей, что в 4 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года.

В целом по стране оборот музеев, по данным исследования ВТБ, превысил 150 млн рублей – это в 1,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее. Театры и кинотеатры в России увеличивают выручку к прошлому году более медленными темпами. В театрах россияне оставили с начала года 3,8 млрд рублей – на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Театралы столицы Сибири потратили на покупку билетов 14,2 млн рублей– в 1,5 раза больше, чем с января по май в прошлом году.

Оборот кинотеатров в России с начала года составил 780 млн рублей, это всего на 10% больше прошлогодних показателей. Новосибирские кинотеатры нарастили выручку в полтора раза, до 3,5 млн рублей.

«В прошлом году Ночь Музеев пришлась на период наиболее серьезных ограничений из-за пандемии, поэтому все мероприятия в рамках акции проходили в онлайн-режиме, а выручка культурных учреждений в апреле порой уходила в минус за счет возврата ранее оплаченных билетов. В этом году многие музеи открыли свои двери для участников всероссийской акции, хотя ряд мероприятий по-прежнему проходит в онлайн-формате. По нашим оценкам, акция привлечет внимание россиян к культурным событиям и музейным экспозициям, поэтому мы ожидаем рост выручки музеев по всей стране в этом году», - комментирует Владимир Турчин, начальник управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ.