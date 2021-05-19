Под Новосибирском внедорожник «Ниссан» столкнулся с «Камазом»: погибли двое мужчин. Фото: ГИБДД по НСО.

Страшное ДТП произошло в Чулымском районе Новосибирской области. Там, поздно вечером 18 мая, внедорожник «Ниссан Террано» столкнулся с большегрузом «Камаз». Подробности об аварии, ставшей фатальной для двоих человек, рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— В 23.05 28-летний водитель «Ниссан Террано» двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны Омска в направлении Новосибирска. Известно, что на 1328 километре, выезжая с полосы разгона, он не предоставил преимущество в движении автомобилю «Камаз» с полуприцепом и столкнулся с ним. Большегрузом, который двигался в попутном направлении, управлял мужчина 1978 года рождения, — уточнили в ведомстве.

Известно, жертвами столкновения стали двое мужчин: 28-летний водитель «Ниссана» и его 56-летний пассажир. Они скончались от полученных травм. Кроме того, в аварии пострадали две пассажирки внедорожника: женщины 51 года и 22 лет.

В настоящий момент в обстоятельствах трагедии разбирается полиция. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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