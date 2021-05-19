Ограничение движения транспорта по улице Станционной в Новосибирске с 28 июня 2021 года: зачем ввели, сколько продлится

В Новосибирске на неделю ночью закроют движение по улице Станционной.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ограничение движения транспорта по улице Станционной в Новосибирске с 28 июня 2021 года коснется полностью все автомобилей. Его введут в ночное время с 28 июня по 3 июля 2021 года. Причина — строительство четвертого моста. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
— Ограничение введут с 23:00 до 05:00 часов. Для этого будут установлены специальные знаки и барьеры. Проезжую часть закроют на участке от Станционной, 26а, корпус 1 до Станционной, 16, — сообщили в мэрии города.
Автомобилистам нужно будет позаботиться о том, чтобы заранее продумать маршрут следования и объехать закрытую дорогу.
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