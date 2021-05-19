Под Новосибирском неизвестный водитель сбил 12-летнего велосипедиста и скрылся с места аварии

В Искитиме неизвестный сбил ребенка на велосипеде. Фото: ГИБДД по НСО.
В Искитиме гаишники ищут свидетелей ДТП, в котором пострадал 12-летний велосипедист. Известно, что его сбил водитель на неустановленном автомобиле. Авария случилась накануне вечером, 18 мая. Об этом сообщили в ГИБДД Искитимского района
— Примерно в 19:15 минут неизвестный водитель на неустановленном ехал по проспекту Юбилейный в сторону улицы Энгельса. При повороте направо у дома № 8 микрорайона Подгорный (магазин «Пятерочка»), сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП, — уточнили в ГИБДД.
По данным ведомства, подросток получил различные травмы. Предварительно установлено, что водитель, скрывшийся с места аварии, был на машине вишневого цвета.
В полиции просят всех, кому что-либо известно о происшествии, позвонить по телефонам: 8(38343)24008, или 8(38343)25616. Анонимность гарантирована.
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