Следователи показали видео, как новосибирец пытается дать взятку полицейскому

Мужчину, пытавшегося дать взятку полицейскому, сняла скрытая камера. Фото: стоп-кадр

В Барабинске Новосибирской области будут судить 39-летнего мужчину. Его обвиняют в том, что он пытался дать взятку полицейскому. Это сняла скрытая камера, установленная в кабинете оперативника.

— Обвиняемый в августе 2020 года пытался дать полицейскому в сумме 10 тысяч рублей. Так он хотел попросить о покровительстве при реализации контрафактных товаров. Конверт с деньгами он положил на стол сотрудника, — рассказали в СКР по Новосибирской области.

Во время предварительного следствия мужчина сбежал из страны. Он был объявлен в федеральный розыск. В апреле 2021 года обвиняемый вернулся в Россию. Он был задержан в аэропорту Омска и доставлен к следователю.

18 мая уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.

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