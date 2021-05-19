Под Новосибирском виновник смертельного ДТП выплатил почти миллион рублей родственникам погибшего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чулымском районе Новосибирской области родственники погибшего в аварии обратились в суд. Они требовали с виновника ДТП, которое случилось еще несколько лет назад, компенсации морального вреда. Суд их требования удовлетворил, а вот должник с выплатами затягивал. Об этом в среду, 19 мая, рассказали в УФССП по Новосибирской области.

— В связи с тем, что мужчина не спешил выплатить компенсацию, приставы применили к нему ряд ограничений. Так, они арестовали его счета, запретили ему выезд за границу, а также регистрационные сделки с недвижимостью, — уточнили в ведомстве.

Такие меры повлияли на сибиряка. В результате воздействия приставов должник выплатил родственникам погибшего в аварии моральную компенсацию в полном объеме.

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