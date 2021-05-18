ВТБ в Новосибирской области нарастил выдачу автокредитов в полтора раза

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В целом, российский рынок автокредитования по итогам января-апреля 2021 года нарастил продажи на 70%, до 330 млрд рублей. Число совершенных сделок выросло на треть, до 325 тысяч. Об этом свидетельствуют данные аналитиков, при этом сам банк также показал рекордный объем продаж.

Общие продажи автокредитов ВТБ с начала года увеличились на 70% - почти до 33 млрд рублей. Банк выдал более 32 тысячи кредитов. В апреле ВТБ нарастил продажи более чем в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, заключив 8,8 тыс. сделок на 9 млрд рублей. По сравнению с мартом этого года банк показал рост на 7% по объему и 13% по числу кредитов.

«Апрель прошлого года стал периодом неожиданного и полного локдауна для рынка автокредитования. В связи с пандемийными ограничениями выдачи автокредитов практически остановились вместе с продажей транспортных средств. Основным фактором постепенного и уверенного оживления рынка в прошлом году и в начале этого стала госпрограмма, которая поддержала клиентов и автопроизводителей. В этом году мы прогнозируем уверенный рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет ожидаемой пролонгации госпрограммы», – отметил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ.

На сегодняшний день наибольшим спросом в рамках автокредитования пользуются автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA.