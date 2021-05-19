Следователи назвали причину пожара, в котором погибли трое новосибирцев

На пожаре погибли три человека. Фото: ГУ МЧС по НСО
В Новосибирске следователи назвали предварительную причину пожара, который унес жизни двух женщин и мужчины. Их личности пока не установлены. Трагедия произошел 19 мая в доме на улице Фасадная Ленинского района.
— Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Она установит точную причину гибели людей, — рассказали в СКР по Новосибирской области.
Напомним, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул двухэтажный дом. Известно, что загорелась одна из квартир на втором этаже. По оперативным данным, горели домашние вещи и коридор по всей площади. Известно, что из дома самостоятельно спаслись 10 человек, в том числе один ребенок. К счастью, они не пострадали.
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