Депутаты предлагают обязать покупателей оружия проходить тесты на адекватность

Депутаты предложили ужесточить продажу оружия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Госдумы предлагают ужесточить контроль за оборотом оружия. Одно из предложений — более тщательно проводить медосмотры. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Для начала необходимо составить перечень заболеваний, при которых человеку точно нельзя владеть оружием. Далее право проводить медосмотры отдать исключительно государственным или муниципальным больницам. Они должны включить в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотиков, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование. При этом осмотр психиатром и наркологом должен проводиться строго по месту жительства человека.

Все эти данные предлагается загружать в единую государственную информационную систему. На деле это будет электронный документ, подписанный врачом. Доступ к системе получит Росгвардия.

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