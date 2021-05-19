В Новосибирске водитель такси вылетел с дороги в кювет и застрял. Фото:"АСТ-54".

В среду, 19 мая, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля такси. Кадры с места аварии в соцсети опубликовали очевидцы.

— На Краснояровском шоссе в кювете лежит седан с логотипами такси на борту, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

На фотографиях видно, что колесами машина застряла в яме на обочине. При этом автомобиль получил заметные повреждения передней части.

Машина серьезно повредила переднюю часть. Фото: "АСТ-54".

По словам очевидцев случившегося, водитель находится на месте происшествия и ждет помощи. По предварительным данным, он не пострадал.

Как отметили комментаторы поста, этот участок дороги — аварийный, и такие аварии здесь — не редкость.

— Там поребрик резко заканчивается и обрыв.

— Кто не знает, прям с асфальта и нырнешь в него, — написали подписчики паблика.

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