В Новосибирске водитель такси вылетел с дороги в кювет и застрял. Фото:"АСТ-54".
В среду, 19 мая, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля такси. Кадры с места аварии в соцсети опубликовали очевидцы.
— На Краснояровском шоссе в кювете лежит седан с логотипами такси на борту, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».
На фотографиях видно, что колесами машина застряла в яме на обочине. При этом автомобиль получил заметные повреждения передней части.
Машина серьезно повредила переднюю часть. Фото: "АСТ-54".
По словам очевидцев случившегося, водитель находится на месте происшествия и ждет помощи. По предварительным данным, он не пострадал.
Как отметили комментаторы поста, этот участок дороги — аварийный, и такие аварии здесь — не редкость.
— Там поребрик резко заканчивается и обрыв.
— Кто не знает, прям с асфальта и нырнешь в него, — написали подписчики паблика.
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