Пробки в Новосибирске на утро 19 мая 2021 года: затор на улице Титова

Пробки в Новосибирске 19 мая 2021 достигли 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 19 мая 2021 года: на улице Титова образовался серьезный затор. Также пробки сковали улицы Станиславского и Троллейную. Об этом сообщает «2ГИС».

Движение затруднено по улицам Немировича-Данченко, Станционной, Ватутина и Котовского. В пробках стоят водители на улицах Блюхера и Студенческой. Движение по Октябрьскому мосту в сторону правого берега также затруднено.

На правобережье Новосибирска сложно проехать по Большевистской, Зыряновской, Кирова и Никитина. Кроме того, пробки образовались на улицах Сакко и Ванцетти, а также на Пролетарской. Затор наблюдается и на улице Военная.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро среды, 19 мая, достиг 6 баллов.

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