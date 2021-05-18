В Новосибирске пенсионерка и школьник попали в больницу из-за резко затормозившего автобуса

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с пассажирским автобусом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с пассажирским автобусом. ДТП случилось днем 18 мая.

— Примерно в половину второго дня водитель автобуса «Паз» маршрута №75 ехал по улице Кирова со стороны улицы Выборная в сторону улицы Воскова. Около дома №343 он экстренно затормозил, в результате чего пострадали два пассажира транспорта, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

61-летняя женщина и 8-летний мальчик были доставлены в больницу с различными травмами. На месте ДТП работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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