В летних лагерях Новосибирской области в 2021 году отдохнут более ста тысяч детей

В Новосибирской области летом 2021 года 106 тысяч детей отдохнут в 58 загородных лагерях. Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской области летом 2021 года 106 тысяч детей отдохнут в 58 загородных лагерях. Из них 52 стационарных лагеря и 6 лагерей палаточного типа. Массово лагеря дневного пребывания и большинство загородных лагерей начнут открываться уже 2 июня. Их готовность во вторник, 18 мая, проинспектировал заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

— Особое внимание в этом сезоне при организации отдыха детей будет уделяться безопасности, в том числе санитарно-эпидемиологической. Наполняемость загородных лагерей не должна превышать более 75%. В загородных лагерях отдохнут порядка 40 тысяч детей, лагеря дневного пребывания откроются на базе 957 образовательных организаций — в них будет находиться более 60 тысяч детей. Особые условия пребывания будут у сотрудников в стационарных лагерях, которые работают в закрытом режиме, когда весь персонал заезжает с детьми и в течение одной смены находится в лагере без выезда. Сотрудники лагерей, работающих в открытом режиме, смогут выезжать из лагерей, но раз в неделю они должны будут проходить тест ПЦР, — отметил Сергей Нелюбов.

Помимо тестирования на коронавирус сотрудники сдают анализы на острую кишечную инфекцию. Кроме того, в детских оздоровительных лагерях в предстоящем сезоне нельзя будет проводить массовые мероприятия и необходимо будет соблюдать все санитарные нормы. На территории лагерей также проведена противоклещевая обработка.

Тема подготовки к началу летнего оздоровительного сезона — на контроле в Правительстве региона: в преддверии открытия лагерей будет проведена комиссия по организации летнего отдыха, где в том числе будут рассмотрены вопросы подвоза детей, сделан акцент на соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, безопасности, охраны. Практически во всех организациях, планирующих работу в летний период, обеспечение охраны будет осуществляться сотрудниками частных охранных предприятий. Системами видеонаблюдения обеспечены 100% стационарных организаций. Кнопками тревожной сигнализации оборудованы 98% организаций.

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