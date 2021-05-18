В Новосибирске с Димитровского моста в реку сорвалась женщина

Сибирячку заметили в воде проезжавшие мимо автомобилисты и вызвали спецслужбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске с Димитровского моста в реку упала женщина. ЧП произошло, во вторник, 18 мая. Сибирячку заметили в воде проезжавшие мимо автомобилисты и вызвали спецслужбы.

— Сибиряки вызвали на место спасателей и медиков, однако когда женщину, примерно 30 лет, достали из воды, она уже мертва, — подтвердил источник КП-Новосибирск.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в новосибирском метро скончалась пенсионерка. Женщине стало плохо, когда она ехала в поезде. Другие пассажиры вынесли ее на перрон, однако к моменту прибытия медиков сибирячка уже была мертва.

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