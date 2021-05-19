Погода в Новосибирске на 19 мая 2021 года: похолодает до -3

Ночью похолодает до -3 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 19 мая 2021 года будет дождливой и прохладной. Об этом сообщают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем столбики термометров поднимутся до +14...+16 градусов, а к вечеру похолодает до -3 градусов. Ветер подует северо-восточный со скоростью от 7 до 12 метров в секунду. В течении дня ожидается небольшой дождь, — обещают метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем температура воздуха составит всего +11...+14 градусов. К ночи станет еще холоднее. Столбики термометров опустятся до +3...+6 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-749 миллиметров ртутного столба.

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