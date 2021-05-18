В Новосибирской области пошел град размером с перепелиное яйцо

В Новосибирской области прошел сильный ливень с градом. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

В Новосибирской области прошел сильный ливень с градом. Разбушевавшуюся погоду сибиряки сняли на видео: в некоторых районах крупный град доставил жителям немало неудобств.

— Дождь с градом в сопровождении порывистого ветра прошел по Коченевскому и Чановскому районам. Льдины размером с перепелиное яйцо, побили теплицы и посадки, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео.

На кадрах ролика видно, как огромные градины сыплются на припаркованные машины, а птицы из-за них не могут взлететь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.