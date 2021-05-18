«А вдруг там сибирская язва?»: жителям Огурцово подкинули мертвую беременную свинью

Туша животного лежит на поляне. Фото: предоставлено Ириной Шалагиной.

Инцидент произошел сегодня утром, 18 мая, в коттеджном поселке Огурцово. Один из местных жителей заметил на поляне в сторону Советского шоссе мертвую свиноматку. Сообщение о находке тут же появилось в поселковом чате и люди принялись активно искать решение возникшей проблемы.

— Мы стали звонить в администрацию нашего района, мэрию, Роспотребнадзор, управление ветеринарии и даже МЧС. Там приняли заявки, но до сих пор никто не приехал утилизировать тушу животного. Закапывать самостоятельно нам самим страшно, ведь заметно, что свинья умерла не своей смертью, а, вероятно, от какой-то болезни. Она там на солнце неизвестно сколько времени уже лежит. Рядом находится снегоотвал. Опасная ситуация. А нас с одного ведомства перекидывают в другое и никакой реакции, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Ирина Шалагина.

К вечеру тревога у населения Огурцово уже начала перерастать в панику. Люди выяснили, что поросят в поселке никто не держит и пришли к выводу — свинью намеренно подкинули.

— А вдруг там сибирская язва или какая-то другая зараза? Возможно, что нам ее вообще не стоит трогать и самостоятельно утилизировать. Это желательно сделать специалистам, — говорит председатель местного ТОСА Ирина Чекмерева.

Пока ответственные службы принимают решение — свинья разлагается. Представляет ли мертвая туша реальную опасность — неизвестно.

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