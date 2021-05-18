Засеяли 596 тысяч гектаров: губернатор рассказал, как в Новосибирской области проходит посевная кампания

Губернатор Андрей Травников рассказал о том, как проходит в регионе посевная компания. Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников рассказал о том, как проходит в регионе посевная кампания. Новосибирские аграрии в этом году побили собственный прошлогодний рекорд по темпам приобретения новой сельхозтехники.

По состоянию на 16 мая яровые культуры размещены на площади 596 тысяч гектаров, это составляет 31% от запланированной площади ярового сева. Причем, только за прошедшую неделю посеяно 492 тысяч гектаров.

— Если на начало мая в прошлом году наши аграрии отчитались о приобретении 725 единиц новой техники, в этом году уже закуплено 850 единиц на сумму 3,4 миллиарда рублей. Этому способствует, в том числе, и поступление с опережением средств господдержки. На данный момент из областного и федерального бюджетов до аграриев доведено 1,3 миллиарда рублей, — подчеркнул глава региона.

В целом в сельском хозяйстве Новосибирской области сейчас актуальны следующие задачи: форсирование темпов посевной кампании, перевод скота на летнее пастбищное содержание, а также соблюдение правил противопожарного режима при проведении комплекса полевых работ. Контроль над проведением посевной кампании регулярно ведет министерство сельского хозяйства Новосибирской области.

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