В 2021 году Новосибирск получит 55 новых автобусов

Автобусы будут курсировать в Советском районе. Фото: Евгений КОЧКИН

Хорошая новость для новосибирских пассажиров: парк «ПАТП-4» пополнился новыми НефАЗами, которые выйдут на маршруты в Советском районе. Мэр Анатолий Локоть посетил автотранспортное предприятие и оценил современную технику.

- Сейчас идёт процесс приёмки 14 автобусов российского производства. Этот процесс коснётся ещё 26 машин. Таким образом, до конца второго квартала на маршруты Новосибирска выйдут 40 новых автобусов. По условиям конкурса в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» это будут маршруты Советского района – 23 и 45-й. Учитывая 15 белорусских автобусов, пришедших зимой, парк ПАТП-4 в этом году пополнится 55 новыми машинами. Больше половины парка будут составлять новые автобусы. Это существенный шаг в обновлении подвижного состава муниципального предприятия, – отметил мэр Анатолий Локоть.

Новые 14 автобусов, работающих на газомоторном топливе , могут вместить 110 пассажиров (включая 28 мест для сидения). В салоне предусмотрена откидная аппарель для посадки-высадки инвалидов-колясочников, а также оборудовано место для кресла-коляски. В числе дополнительных опций – система контроля за поведением водителя, электронная система информирования пассажиров, восемь антивандальных камер, навигационная система ГЛОНАСС. На окнах и дверях установлены двойные стеклопакеты, на полу – теплоизолирующий, а также вибро- и шумогасящий настил, так что холода такой технике не страшны.

Напомним, в декабре 2020 года в Новосибирск поступило 15 автобусов белорусского производства в рамках проекта «Народный бюджет» – город получил 100 миллионов рублей на обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия. Новая техника вышла на маршруты № 23, 45 и 54.