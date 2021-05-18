Троллейбус №36 снова начнет ходить в Новосибирске с 19 мая

В Новосибирске с 19 мая вновь начнет ходить троллейбус «36». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске с 19 мая вновь начнет ходить троллейбус №36. Этот маршрут какое-то время был закрыт из-за ремонта магистральной теплотрассы на улице Фрунзе.

— По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, с 19 мая возобновляется движение троллейбусного маршрута № 36 «Ул. Лазурная — М. «Речной вокзал», — сообщили в мэрии города.

Напомним, с 18 мая в Новосибирске из-за ремонта теплотрассы на 3,5 метров сужается проезжая часть на улице Степная в районе дома №14. В мэрии автомобилистов просят быть внимательнее на этом участке дороги.

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