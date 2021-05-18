«Теперь людям будут звонить из лондонского банка»: Иван Ургант высмеял «английские будки» в новосибирской колонии

Известный телеведущий Иван Ургант высмеял «лондонские телефонные будки» в новосибирской колонии. Фото: Кадр из видео

Известный телеведущий Иван Ургант высмеял «лондонские телефонные будки», которые недавно появились в новосибирской исправительной колонии №8.

— Будки были заказаны для участников художественного кружка колонии, которые оформили одно из помещений колонии в стиле Лондона. Немногие знают, что ИК-8 — это знаменитая исправительная колония имени Гая Ричи. У них все в английском стиле: бараки названы не по номерам, а в стиле районов Лондона — Вест-Энд, Ист-Энд, Шизо. В колонии есть знаменитый «пятичасовой чифирь». Если заключенный сбегает из тюрьмы, это называется Брекзит, — рассказывает Иван Ургант в эфире шоу. — Заключенных привозят туда на двухэтажных автозаках, а они все обращаются друг к другу либо сэр, либо пэр, либо ваше величество, если обращаешься к руководителю колонии. А сейчас заключенные, чтобы порадовать руководство и администрацию, втайне начали рыть лондонское метро.

Напомним, о столь необычном дизайнерском решении в ИК-8 стало известно 14 мая. В колонии рассказали, что внутри этих будок установлены телефонные аппараты и даже видеотаксофоны.

— Теперь заключенные будут заходить туда, звонить людям и говорить: «Алло, это вас беспокоят из лондонского отделения Сбербанка, — пошутил Иван Ургант.

Напомним, ранее телеведущий несколько раз шутил в эфире своего шоу про каток, который залили в Новосибирске у театра оперы и балета. При взгляде сверху он вызывал у некоторых людей неприличные ассоциации.

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