Кондитер сдала парня-обманщика, показав заказанный им торт для девушки

Какой торт лучше? Фото: instagram.com/taran_cakes

Новосибирскому кондитеру Ольге поступил необычный заказ: парень попросил испечь ко дню рождения своей девушки некрасивый торт.

— Он показал мне фото из интернета, на нем был торт в виде непонятного животного. Требовалось максимальное сходство, чтобы девушка подумала, что это он сам сделал для нее подарок, — рассказала КП-Новосибирск Ольга.

Кондитеру потребовалось около часа, чтобы приготовить торт-обманку, парень остался доволен.

— Он сказал, что торт ему снился именно таким. Вообще я с радостью взялась за заказ. Всегда мечтала подделать руку дилетанта, — говорит сибирячка.

Девушка решила выложить фото торта в «Инстаграм», и в комментариях разразился спор, какое все-таки животное должно было получиться:

— Это же пасхальный ягненок.

— Больше всего он напоминает Добби из «Гарри Поттера».

— Это больше на собачку похоже.

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